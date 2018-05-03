ASAYİŞ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

03 Mayıs 2018 Perşembe 08:01

Hatay’daki orman yangını devam ediyor

Hatay’ın Arsuz ilçesi kırsalında önceki gün ormanlık alanda çıkan yangını söndürme çalışmaları sürüyor.Amanos Dağları Arsuz Kale Mahallesi kırsalı ormanlık bölgede çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangına bir uçak, bir helikopterin...

Hatay'daki orman yangını devam ediyor
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Hatay’ın Arsuz ilçesi kırsalında önceki gün ormanlık alanda çıkan yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Amanos Dağları Arsuz Kale Mahallesi kırsalı ormanlık bölgede çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangına bir uçak, bir helikopterin yanı sıra 250 personel, 60 su tankı ve arazöz, 15 iş makinesiyle söndürme çalışmaları devam ederken, bölgeye birçok il ve ilçelerden yeni ekipler sevk edildi.

Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü Orman Yangınlarıyla Mücadele Şube Müdürü Muzaffer Ketmen, alevlerin rüzgar nedeniyle yön değiştirip dağıldığını, ilk belirlemelere göre yaklaşık 100 hektar alanın zarar gördüğünü söyledi.

Kahramanmaraş, Adana, Osmaniye, Mersin, Kilis illerinin yanı sıra Arsuz, İskenderun, Antakya, Samandağ ilçelerinden gelen ekiplerin yanı sıra bölgeye Ankara, Çankırı, Niğde gibi birçok il ve ilçelerden yeni ekiplerin sevk edildiği öğrenildi.

Yüksek vadiler ile eğimli kayalıklar bulunan bölgede yangına müdahaleye devam edildiği, sabahın erken saatlerinden itibaren, yangını kontrol altına alma çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

Yangının kontrol altına alınması ve söndürülmesi için çalışmaları devam ediyor.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku