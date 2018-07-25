ASAYİŞ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

25 Temmuz 2018 Çarşamba 15:34

Hatay’daki orman yangını

Hatay’ın Arsuz ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Hatay'daki orman yangını
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Hatay’ın Arsuz ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Alınan bilgiye göre, Arsuz ilçesinin Konacık Mahallesi Işıklı mevkisinde bahçe temizliği yapıldığı sırada çıktığı tahmin edilen yangın vatandaşların müdahalesiyle söndürülemeyince yardım istendi. Alevlerin ormanlık alana sıçramasıyla hızla büyüyen yangının söndürülmesi için Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. 4 helikopter, 1 yangın söndürme uçağı, 30 arazöz, 10 su tankı, dozer ve çok yangın söndürme personeli ile havadan ve karadan söndürme çalışması başlatıldı.

Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü Orman Yangınlarıyla Mücadele Şube Müdürü Muzaffer Ketmen yangını kontrol altına alma çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku