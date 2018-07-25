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25 Temmuz 2018 Çarşamba 22:29

Hatay’daki orman yangını kontrol altına alındı

Hatay’ın Arsuz ilçesinde çıkan orman yangını kısmen kontrol altına alındı.Arsuz ilçe sınırları içinde bulunan Işıklı mevkiinde nedeni henüz belirlenemeyen nedenle gündüz saatlerinde çıkan orman yangını havadan ve karadan sürdürülen...

Hatay'daki orman yangını kontrol altına alındı
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Hatay’ın Arsuz ilçesinde çıkan orman yangını kısmen kontrol altına alındı.

Arsuz ilçe sınırları içinde bulunan Işıklı mevkiinde nedeni henüz belirlenemeyen nedenle gündüz saatlerinde çıkan orman yangını havadan ve karadan sürdürülen çalışmalar sonucu kısmen kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları sürüyor.

Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü Orman Yangınlarıyla Mücadele Şube Müdürü Muzaffer Ketmen, çıkan orman yangınında havadan 4 yangın söndürme helikopteri, 2 uçak, karadan 36 arazöz, 18 su tankı, 4 dozer, 4 grayder ile 10 teknik eleman ve 300 yangın söndürme işçisinin görev aldığını belirtti.

Yerleşim bölgesine yakın bir mevkide başlayan yangının yerleşim alanı içindeki konutların zarar görmemesi için azami gayret ve çaba gösterdiklerini belirten Ketmen, “Bahçe temizliği esnasında yakılan ateşten çıktığını değerlendirdiğimiz orman yangınını yerleşim yerlerine zarar vermeden kontrol altına alarak soğutma çalışmasına başladık. 40 hektar orman alanı zarar gördü” dedi.
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