ASAYİŞ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

25 Temmuz 2018 Çarşamba 17:01

Hatay’daki orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor

Hatay’ın Arsuz ilçesinde çıkan orman yangınını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor. Bölgede yaşayan vatandaşlar söndürme çalışmalarına destek veriyor.

Hatay'daki orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Hatay’ın Arsuz ilçesinde çıkan orman yangınını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor. Bölgede yaşayan vatandaşlar söndürme çalışmalarına destek veriyor.

Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü Orman Yangınlarıyla Mücadele ekipleri, Konacık Mahallesi Işıklı mevkisinde çıkan orman yangınını, havadan ve karadan kontrol altına almak için yoğun çaba sarf ediyor. Alevlerin ormanlık alanda bulunan evlere sıçramaması için ekipler yoğun çaba sarf ediyor.

Bazı mahalle sakinlerinin de gönüllü olarak söndürme çalışmalarına destek verdiği yangını çevrede bulunan çocuklar ve kadınlar tedirgin ve meraklı bakışlarla izliyor.

Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü Orman Yangınlarıyla Mücadele Şube Müdürü Muzaffer Ketmen, yerleşim yerlerinin zarar görmemesi için çaba gösterdiklerini söyledi.

4 helikopter, 1 yangın söndürme uçağı, 30 arazöz, 10 su tankı, dozer ve yangın söndürme personeli havadan ve karadan söndürme çalışmalarına katılıyor.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku