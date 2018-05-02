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02 Mayıs 2018 Çarşamba 19:06

Hatay’daki orman yangınını söndürme çalışmaları devam ediyor

Hatay’ın Arsuz ilçesi kırsalında dün ormanlık alanda çıkan yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

Hatay'daki orman yangınını söndürme çalışmaları devam ediyor
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Hatay’ın Arsuz ilçesi kırsalında dün ormanlık alanda çıkan yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

Amanos Dağları Arsuz Kale Mahallesi kırsalı ormanlık bölgede çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangına bir uçak, bir helikopterin yanı sıra 250 personel, 60 su tankı ve arazöz, 15 iş makinesiyle söndürme çalışmaları devam ediyor.

Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü Orman Yangınlarıyla Mücadele Şube Müdürü Muzaffer Ketmen, alevlerin rüzgar nedeniyle yön değiştirip dağıldığını, ilk belirlemelere göre yaklaşık 100 hektar alanın zarar gördüğünü söyledi.

Kahramanmaraş, Adana, Osmaniye, Mersin, Kilis illerinin yanı sıra Arsuz, Antakya, Samandağ ilçelerinden gelen ekiplerle yangına müdahale edildiğini belirten Ketmen, yangını kontrol altına alma çalışmalarının devam ettiğini ifade etti.

Yüksek vadiler ile eğimli kayalıklar bulunan bölgede yangına müdahale zorlandıklarını söyleyen Ketmen, yangının Kale Mahallesi’ni tehdit etmesi, köylünün can ve mal kaybının önlenmesi için ekiplerin sevk edildiğini sözlerine ekledi.

Mesut Gülhan adlı vatandaş ise yangının çıkış nedenin henüz bilinmediğini, dünden beri yangının devam ettiğini belirterek, birçok ilden gelen ekiplerin havadan ve karadan söndürme çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi.

Yangının kontrol altına alınması ve söndürülmesi için çalışmalar devam ediyor.
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