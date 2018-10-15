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15 Ekim 2018 Pazartesi 09:53

Hava Kuvvetlerinde FETÖ operasyonu: 36 gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Hava Kuvvetleri Komutanlığında yürütülen FETÖ soruşturmasında 36 asker hakkında gözaltı kararı verildiği açıklandı.

Hava Kuvvetlerinde FETÖ operasyonu: 36 gözaltı kararı
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Hava Kuvvetleri Komutanlığında yürütülen FETÖ soruşturmasında 36 asker hakkında gözaltı kararı verildiği açıklandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Hava Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki bazı askerlerin FETÖ’nün mahrem sorumlularıyla örgüt mensubu askerler arasında iletişim yöntemi olarak kullanılan, ankesörlü, kontörlü büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri tespit edildi. Bu kapsamda soruşturmayı derinleştiren başsavcılık, 33’ü üsteğmen, 3’ü teğmen olmak üzere 36 şüphelinin ismine ulaştı. 9’u pilot olan şüphelilerin yakalanması için Ankara merkezli 18 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen gözaltı işlemleri devam ediyor.
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