Havran’da kamyonet yandı

Küçüdere Mahalllesi’nde 10 H 6774 plakalı Mehmet Sadık Sırlan’a ait park halindeki kamyonette, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Komşuların ihbarıyla olay yerine kısa sürede gelen Havran İtfaiye Amirliği ekipleri, yangını söndürdü. Motor kısımının hasar gördüğü yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Balıkesir’in Havran ilçesinde park halindeki kamyonette çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.Küçüdere Mahalllesi’nde 10 H 6774 plakalı Mehmet Sadık Sırlan’a ait park halindeki kamyonette, henüz bilinmeyen nedenle...