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18 Kasım 2017 Cumartesi 13:36

Havran’da kamyonet yandı

Balıkesir’in Havran ilçesinde park halindeki kamyonette çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.Küçüdere Mahalllesi’nde 10 H 6774 plakalı Mehmet Sadık Sırlan’a ait park halindeki kamyonette, henüz bilinmeyen nedenle...

Havran'da kamyonet yandı
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Balıkesir’in Havran ilçesinde park halindeki kamyonette çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.

Küçüdere Mahalllesi’nde 10 H 6774 plakalı Mehmet Sadık Sırlan’a ait park halindeki kamyonette, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Komşuların ihbarıyla olay yerine kısa sürede gelen Havran İtfaiye Amirliği ekipleri, yangını söndürdü. Motor kısımının hasar gördüğü yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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