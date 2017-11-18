Havran’da lastik yangını ilçeyi duman altında bıraktı

Edinilen bilgiye göre; sabah saatlerinde çay boyundaki alanda kısa sürede büyüyen yangın çevrede korku ve paniğe neden olurken, moloz yığınında bulunan lastiklerin yanması ilçeyi duman altında bıraktı. Yangın, itfaiye ekiplerinin özverili çalışması sonuç büyümeden söndürüldü. Yangının, hurdacıların moloz yığınında bulunan lastikleri ateşe vermesi sonucu çıktığı iddia edildi. Yangının kesin çıkış nedeni araştırılıyor.

Balıkesir’in Havran ilçesinde çay boyundaki alanda çıkan yangın, ilçeyi duman altında bıraktı.Edinilen bilgiye göre; sabah saatlerinde çay boyundaki alanda kısa sürede büyüyen yangın çevrede korku ve paniğe neden olurken, moloz yığınında...