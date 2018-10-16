'Hayata Dönüş Operasyonu' davasının görülmesine devam edildi

Bayrampaşa Cezaevi’nde gerçekleşen “Hayata Dönüş Operasyonu”na ilişkin davanın görülmesine devam edildi. Duruşmada savunmasını yapan sanık Fuat Polat, "Biz oraya hiçbir can almaya gitmedik. Bizim görevimiz can kurtarmaktı" dedi.

Bayrampaşa Cezaevi’nde gerçekleşen “Hayata Dönüş Operasyonu”na ilişkin davanın görülmesine devam edildi. Duruşmada savunmasını yapan sanık Fuat Polat, "Biz oraya hiçbir can almaya gitmedik. Bizim görevimiz can kurtarmaktı" dedi.

Bayrampaşa Cezaevi’nde, 19 Aralık 2000 tarihinde gerçekleşen ‘Hayata Dönüş Operasyonu’nda 12 kişinin ölümüne ilişkin davanın görülmesine devam edildi. Bakırköy 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davaya tutuksuz sanıklar Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılırken, tarafların avukatları salonda hazır bulundu.

Suçlamaları kabul etmeyen sanık Harun Ateş, “O gün operasyona katıldım ancak içeride yahut dışarıda hiçbir operasyona müdahale etmedim. O tarihte Ankara Jandarma Özel Harekat Tabur Komutanlığına bağlı Jandarma Uzman Çavuş olarak görev yapıyordum. Ben normalde cezaevi bünyesinde çalışmıyordum" diye konuştu. Sanık Ateş, müşteki avukatlarının sorduğu sorularla ilişkin olarak bu soruların cevaplarını bilmediğini ve hatırlamadığını söyledi.

’Biz oraya hiçbir can almaya gitmedik’

Sanık Fuat Polat da savunmasında, “Ben arama kurtarma ekibinde görevliydim. Dinleme arama uzmanıydım. İstanbul’a 3-4 gün önce gitmiştik. Operasyon sırasında bahçede bekledik. Binanın içine hiç girmedik. Ben içeride tahliye edilen mahkumların araçlara konularak başka cezaevlerine götürüldüğünü gördüm, operasyonla ilgili görgüye dayalı bilgim yoktur ancak silah sesleri geliyordu kimin ateş ettiği konusunda bir bilgim yok. Biz oraya hiçbir can almaya gitmedik bizim görevimiz can kurtarmaktı” şeklinde konuştu.

Savunma yapan diğer sanıklarda, üzerlerine atılı suçlamaları reddettiler. Avukatların taleplerinin alınmasının ardından mahkeme heyeti, Jandarma Genel Komutanlığı tarafından gönderilen CD’nin bilirkişiye gönderilerek, çözümünün yapılmasına, savunmalarının alınmasına hükmederek, diğer eksiklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.