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01 Temmuz 2018 Pazar 19:30

Hayvanları otlatmaya çıkaran çocuktan haber alınamıyor

Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde hayvanları otlatmaya çıkaran çocuktan haber alınamıyor. Hayvanları bulunan çocuğun bulunması için arama çalışmaları sürüyor.Edinilen bilgilere göre, Silvan ilçesi Malabadi Mahallesi’nde sabah saatlerinde...

Hayvanları otlatmaya çıkaran çocuktan haber alınamıyor
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Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde hayvanları otlatmaya çıkaran çocuktan haber alınamıyor. Hayvanları bulunan çocuğun bulunması için arama çalışmaları sürüyor.

Edinilen bilgilere göre, Silvan ilçesi Malabadi Mahallesi’nde sabah saatlerinde hayvanları otlatmaya çıkaran 12 yaşındaki Yusuf Yılmaz kayıplara karıştı. Çocuklardan haber alamayan aile, mahalle sakinleriyle birlikte Yusuf’u bulmak için seferber oldu. Hayvanlara ulaşan aile Yusuf’u bulamayınca jandarmaya haber verdi. Jandarma ve mahalleliler, Yusuf’u bulmak için arama çalışmalarını sürdürüyor.
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