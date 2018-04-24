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24 Nisan 2018 Salı 10:12

Hazine arayan 3 kişiye suçüstü

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde 1. derece sit alanında hazine arayan 6 şahıs jandarma tarafından suçüstü yakalandı.

Hazine arayan 3 kişiye suçüstü
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Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde 1. derece sit alanında hazine arayan 6 şahıs jandarma tarafından suçüstü yakalandı.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ile Malkara İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Gönence Mahallesi’nde bulunan 1. derece sit alanında hazine aradıkları tespit edilen A.S. (23), M.Ç. (31), U.I. (30), A.T, A.K. (22) ve R.S.’yi (18) suçüstü yakaladı.

Olay yerinde bulunan 1 dedektör, 4 kazma, 2 kürek ve tarihi eser olarak adlandırılan 5 objeye de el konuldu.

Gözaltına alınan 6 şahıs, jandarmadaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.
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