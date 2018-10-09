Batman’da PKK/KCK soruşturması çerçevesinde gözaltına alınan HDP İl Eş Başkanı Nizamettin Toğuç’un da aralarında bulunduğu 7 kişi tutuklandı.İçişleri Bakanlığınca, PKK/KCK’ya yönelik 6 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan ve aralarında HDP Batman İl Eş Başkanı Nizamettin Toğuç’un da bulunduğu 8 kişi, emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şahıslardan 1’i serbest bırakılırken, aralarında İl Eş Başkanı Toğuç’un da bulunduğu 7 kişi tutuklandı.
HDP Batman İl Eş Başkanı tutuklandı
Batman’da PKK/KCK soruşturması çerçevesinde gözaltına alınan HDP İl Eş Başkanı Nizamettin Toğuç’un da aralarında bulunduğu 7 kişi tutuklandı.