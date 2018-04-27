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27 Nisan 2018 Cuma 17:26

HDP Zonguldak İl Başkanı ifadesinin ardından serbest bırakıldı

Zonguldak’ta ’terör örgüt propagandası’ yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan HDP İl Başkanı Mehmet Zeki Salmanoğlu, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

HDP Zonguldak İl Başkanı ifadesinin ardından serbest bırakıldı
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Zonguldak’ta ’terör örgüt propagandası’ yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan HDP İl Başkanı Mehmet Zeki Salmanoğlu, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında HDP Zonguldak İl Başkanı M. Zeki Salmanoğlu, PKK/KCK terör örgütü propagandası yaptığı iddiasıyla jandarmada ifade verdi. Zonguldak İl Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından sabah Devrek Adliyesi’ne sevk edilen Salmanoğlu, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Salmanoğlu, 7 Aralık 2016 tarihinde terör örgüt propagandası yaptığı iddiasıyla tutuklanmış, 28 Nisan 2017 tarihinde serbest bırakılmıştı.
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