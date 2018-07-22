Hakkâri’nin Sümbül Dağı’nda tırmanış yapan ve yüksek rakımdan etkilenen 2 dağcı, askeri helikopterle bölgeden tahliye edildi.Hakkâri’nin Sümbül Dağı’nda dün tırmanış yapan dağcılardan 2’si yüksek rakım sebebiyle rahatsızlandı. Bunun üzerine yapılan yardım talebi üzerine Kara Kuvvetleri Komutanlığına ait bir helikopter bölgeye giderek 2 dağcıyı tahliye etti.
Helikopter bu kez dağcılar için kalktı
Hakkâri’nin Sümbül Dağı’nda tırmanış yapan ve yüksek rakımdan etkilenen 2 dağcı, askeri helikopterle bölgeden tahliye edildi.