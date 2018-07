Helin Palandöken’in katiline ağırlaştırılmış müebbet

Pendik’te lise öğrencisi Helin Palandöken’i okul çıkışı pompalı tüfekle öldürmekten yargılanan şahıs, ağırlaştırılmış müebbet hapis ve 28 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Pendik’te lise öğrencisi Helin Palandöken’i okul çıkışı pompalı tüfekle öldürdüğü iddia edilen Mustafa Yetgin ve Yetgin’i okula götüren Halis Can Dağarslan’ın yargılanmasına devam edildi. Anadolu 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada tutuklu sanık Mustafa Yetgin jandarmalar eşliğinde salona getirilirken, tutuksuz sanık Halis Can Dağarslan da salonda hazır bulundu. Duruşmaya Helin Palandökenin babası Nihat Palandöken ile müştekiler Cemil Yıldız ve Deniz Morsümbül katıldı. Duruşmada söz verilen Halis can Dağarslan, “Böyle bir olay olacağını bilmiyordum, bilsem gitmezdim. Beraatimi istiyorum” dedi.

“Affedilmeyi beklemiyorum”

Son savunması sorulan sanık Mustafa Yetgin, “Son savunmamı yazılı olarak hazırladım” diyerek 2 sayfalık savunma dilekçesi sundu. Mahkeme başkanı Haluk Azkın dilekçeyi okudu. Sanık Yetgin dilekçesinde, “Ben Cemil’in kafasına tüfeği dayamadım. Elime ilk tüfek aldığım için panik oldum. Yaşanmışlığın dışındaki beyanlarla beni canileştirmeye çalışıyorlar. Platonik aşkmış, müdürü öldürecekmişim gibi ifadelerle olayı gerçeklerin dışına çıkarıyorlar. Ailem ve Helin Palandöken’in ailesine yaşattıklarımı görünce, insanların düzenini ve dengesini bozduğumu düşününce kendimden nefret ediyorum. Ben bu şekilde olsun istemezdim. Olay benim cahilliğimden ve akılsızlığımdan kaynaklı. Affedilmeyi beklemiyorum. Medya baskısı gözetmeden adaletli karar verilmesini istiyorum” ifadelerini kullandı.

“Kardeşinden özür diliyorum”

Bunun üzerine sanık Mustafa Yetgin’e son sözü soruldu. Yetgin, “Helin’in kardeşi Nehir’den özür dilemek istiyorum” dedi. Sanık Halis Can Dağarslan ise beraatini istedi.

Yetgin’e ağırlaştırılmış müebbet

Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, sanık Mustafa Yetgin’i Helin Palandöken’i öldürdüğü gerekçesiyle "çocuğa karşı tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çaptırdı. Mahkeme sanık Mustafa Yetgin’in cezalarında indirim uygulamazken, ayrıca "çocuğu kasten öldürmeye teşebbüs", "silahla kasten yaralama" ve “silahla tehdit" suçlarından da toplam 28 yıl 6 ay hapisle cezalandırılmasına hükmetti.

Mustafa Yetgin’i olay günü okula götüren diğer sanık Halis Can Dağarslan’in ise üzerine atılı suçların sübuta ermediği ve mahkumiyet için yeterli delil bulunmadığından tüm suçlardan ayrı ayrı beraatine karar verildi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, şüpheli Mustafa Yetgin’in "tasarlayarak kasten öldürme", "kasten öldürmeye teşebbüs", "kasten yaralama", “silahla nitelikli yağma", "ölümle tehdit" ve "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis ve 39 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti. Halis Can Dağarslan hakkında ise “tasarlayarak kasten öldürmeye yardım” ve “öldürmeye teşebbüs etmeye yardım etme” suçlarından 21,5 yıldan 30 yıla kadar hapis cezası istenmişti.