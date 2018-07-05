Helva ve meyve suyu kutusundan esrar çıktı

Sakarya’da polisin bir yolcu otobüsünde yaptığı aramada helva ve meyve suyu kutusunda toz esrar ele geçirildi.Edinilen bilgilere göre, Sakarya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, doğu illerinden batı...

Sakarya’da polisin bir yolcu otobüsünde yaptığı aramada helva ve meyve suyu kutusunda toz esrar ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Sakarya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, doğu illerinden batı illerine gitmekte olan yolcu otobüslerine yönelik uygulama yaptı. Durdurulan bir yolcu otobüsünde İ.A. (21) isimli şahsa ait poşette helva kutusunun içerisinde 370 gram, meyve suyu kutusunda da 550 gram olmak üzere toplam 920 gram toz esrar maddesi ele geçirildi. Şüpheli İ.A., "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan gözaltına alındı.