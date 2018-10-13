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13 Ekim 2018 Cumartesi 12:49

Herekol’da operasyon sürüyor

Siirt’in Pervari ilçesinde bulunan Herekol Dağı’nda terör örgütü PKK’nın kış üslenmesine yönelik operasyon devam ediyor. İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde yeni kurulan ve “Atalar” ile “Tatarlar” adlarıyla bilinen 1’inci ve 2’nci Komando Tabur Komutanlığı askerleri, bölgedeki operasyona kararlılıkla devam ediyor.

Herekol'da operasyon sürüyor
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Siirt’in Pervari ilçesinde bulunan Herekol Dağı’nda terör örgütü PKK’nın kış üslenmesine yönelik operasyon devam ediyor. İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde yeni kurulan ve “Atalar” ile “Tatarlar” adlarıyla bilinen 1’inci ve 2’nci Komando Tabur Komutanlığı askerleri, bölgedeki operasyona kararlılıkla devam ediyor.

Pervari’de bulunan Herekol Dağı’nda, terör örgütü PKK’nın kış üstlenmesine yönelik başlatılan geniş kapsamlı operasyon devam ediyor. Operasyona, İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde yeni kurulan ve “Atalar” ile “Tatarlar” adlarıyla bilinen 1’inci ve 2’nci Komando Tabur Komutanlığı askerleri katılırken, teröristlere göz açtırılmıyor. Bölgenin didik didik edildiği operasyonda, bölücü terör örgütüne ait onlarca mağara ve sığınak yerle bir edildi.
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