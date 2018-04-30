Şanlıurfa’nın Hilvan ilçesinde aniden bastıran sağanak yağmur sele dönüşerek ekinlere zarar verdi.Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa’nın Hilvan ilçesinde akşam saatlerinde aniden bastıran sağanak yağmur, kısa sürede sele dönüştü. İlçeye bağlı Aşağı Ekece kırsal Mahallesi’nde şiddetli bir şekilde akan sular adete nehirleri andırdı. Sel suları nedeniyle ekinlerin zarar gördüğü belirtildi. Köylüler, uzun süreli kuraklığın ardından yaşanan selin zarara neden olduğunu söyleyerek yetkililerden yardım istedi.
Hilvan’da ekinleri sel suları vurdu
Şanlıurfa’nın Hilvan ilçesinde aniden bastıran sağanak yağmur sele dönüşerek ekinlere zarar verdi.Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa’nın Hilvan ilçesinde akşam saatlerinde aniden bastıran sağanak yağmur, kısa sürede sele dönüştü....