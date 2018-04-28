Hindistan Hava Kuvvetleri’ne ait bir uçak Moskova’ya acil iniş yaptı

Hindistan Hava Kuvvetlerine ait Ilyushin Il-38 tipi bir uçak Rusya’nın başkenti Moskova’ya acil iniş yaptı.

Hindistan Hava Kuvvetlerine ait İlyuşin Il-38 tipi bir uçağın bugün, Rusya’nın başkenti Moskova’daki Zhukovsky havalimanına acil iniş yaptığı öğrenildi. İlyuşin şirketi tarafından yapılan açıklamaya göre, iniş takımlarından dolayı acil iniş yapmak zorunda kalan uçak güvenli bir şekilde havalimanına ulaştı.