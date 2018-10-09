Hindistan’ın Chhattisgarh eyaletindeki bir çelik fabrikasındaki gaz boru hattında meydana gelen patlamada 6 işçi hayatını kaybetti, 14 işçi yaralandı.Hindistan’ın Chhattisgarh eyaletine bağlı Durg kasabasında bulunan çelik fabrikasındaki gaz boru hattında patlama meydana geldi. Bhai çelik fabrikasında meydana gelen patlamada 6 işçi hayatını kaybederken 14 işçi yaralandı.
Hindistan’da çelik fabrikasında patlama: 6 ölü
Hindistan’ın Chhattisgarh eyaletindeki bir çelik fabrikasındaki gaz boru hattında meydana gelen patlamada 6 işçi hayatını kaybetti, 14 işçi yaralandı.