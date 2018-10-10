Hindistan’da yolcu trenin raydan çıkması sonucu 5 kişi hayatını kaybederken, 30 kişi de yaralandı.Hindistan’ın kuzeyindeki Uttar Pradeş eyaletinin Harchandpur kentinde yolcu treni raydan çıktı. Kaza sonucu 5 kişinin hayatını kaybettiği, 30 kişinin de yaralandığı belirtildi. Olay yerine arama kurtarma ekiplerinin sevk edildiği öğrenildi.
Hindistan’da tren kazası: 5 ölü, 30 yaralı
Hindistan’da yolcu trenin raydan çıkması sonucu 5 kişi hayatını kaybederken, 30 kişi de yaralandı.Hindistan’ın kuzeyindeki Uttar Pradeş eyaletinin Harchandpur kentinde yolcu treni raydan çıktı. Kaza sonucu 5 kişinin hayatını kaybettiği,...