Hindistan’ın Mumbai şehrinde şiddetli yağışlar nedeniyle demiryolu hattı üzerindeki üst geçidin bir bölümünün çöktüğü, 6 kişinin yaralandığı belirtildi.Hindistan’ın Mumbai şehrinin Andheri bölgesinde demiryolu hattının üzerindeki üst geçit, şiddetli yağışlar nedeniyle çöktü. Köprünün çökmesi nedeniyle tren seferleri askıya alınırken, yaralanan 6 kişinin hastaneye kaldırıldığı belirtildi.
Hindistan’da üst geçit çöktü
Hindistan’ın Mumbai şehrinde şiddetli yağışlar nedeniyle demiryolu hattı üzerindeki üst geçidin bir bölümünün çöktüğü, 6 kişinin yaralandığı belirtildi.