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03 Temmuz 2018 Salı 15:15

Hindistan’da üst geçit çöktü

Hindistan’ın Mumbai şehrinde şiddetli yağışlar nedeniyle demiryolu hattı üzerindeki üst geçidin bir bölümünün çöktüğü, 6 kişinin yaralandığı belirtildi.

Hindistan'da üst geçit çöktü
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Hindistan’ın Mumbai şehrinde şiddetli yağışlar nedeniyle demiryolu hattı üzerindeki üst geçidin bir bölümünün çöktüğü, 6 kişinin yaralandığı belirtildi.

Hindistan’ın Mumbai şehrinin Andheri bölgesinde demiryolu hattının üzerindeki üst geçit, şiddetli yağışlar nedeniyle çöktü. Köprünün çökmesi nedeniyle tren seferleri askıya alınırken, yaralanan 6 kişinin hastaneye kaldırıldığı belirtildi.
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