Hinditan’da kum fırtınası: 77 ölü, 143 yaralı

Hindistan’ın kuzeyinde meydana gelen kum fırtınalarında en az 77 kişinin hayatını kaybettiği, 143 kişinin yaralandığı bildirildi.Hindistan’ın kuzeyinde bulunan Uttar Pradesh ve Rajasthan eyaletlerinde şiddetli rüzgarların yol açtığı...

Hindistan’ın kuzeyinde meydana gelen kum fırtınalarında en az 77 kişinin hayatını kaybettiği, 143 kişinin yaralandığı bildirildi.

Hindistan’ın kuzeyinde bulunan Uttar Pradesh ve Rajasthan eyaletlerinde şiddetli rüzgarların yol açtığı kum fırtınalarında 77 kişinin hayatını kaybettiği, 143 kişinin yaralandığı bildirildi. Güçlü rüzgarların ağaçları devirdiği, duvarları yıktığı belirtildi. Uttar Pradesh ve Rajasthan eyaletlerinde gece boyunca devam eden şiddetli fırtına yüzünden ölü sayısının artabileceği ifade edildi. Uttar Pradesh eyaletinde 46 ölüm vakası bildirilirken, Rajasthan eyaletinde 31 ölüm vakasının olduğu belirtildi.

Uttar Pradesh yardım derneği, Uttar Pradesh’in 75 ilçesinin 40’ında 46 kişinin hayatını kaybettiği, 41 kişinin yaralandığını belirtirken, insanlarını çoğunun yıkılan duvarlar ve devrilen ağaçlardan olduğunu bildirdi.

Taç Mahal’in bulunduğu Uttar Pradesh’in Agra ilçesinin en çok zarar gören bölgelerden biri olduğu belirtildi.