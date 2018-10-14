ASAYİŞ:
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14 Ekim 2018 Pazar 19:51

‘Hırsız Kapanı 4’ operasyonlarında Sakarya’da 4 şahıs tutuklandı

Asayiş Daire Başkanlığı koordinesinde, 81 ilde eş zamanlı yapılan ‘Hırsız Kapanı 4’ operasyonu kapsamında Sakarya İlinde gerçekleştiren operasyonlarda yakalanan 4 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

‘Hırsız Kapanı 4' operasyonlarında Sakarya'da 4 şahıs tutuklandı
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Asayiş Daire Başkanlığı koordinesinde, 81 ilde eş zamanlı yapılan ‘Hırsız Kapanı 4’ operasyonu kapsamında Sakarya İlinde gerçekleştiren operasyonlarda yakalanan 4 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri suç ve suçlulara karşı yürüttükleri kararlı operasyonlarına devam ediyor. 81 ilde Asayiş Daire Başkanlığı koordinesinde gerçekleştirilen ‘Hırsız Kapanı 4’ operasyonu kapsamında Sakarya’da; yağma suçundan 13 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan V.B., dolandırıcılık suçundan 4 yıl 8 ay 6 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ö.G., hırsızlık suçundan 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulanan A.B. şahıs ve hırsızlık suçundan aranan C.Y. isimli bayan şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen 4 şahıs tutuklanarak cezaevinde gönderildi.
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