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14 Ekim 2018 Pazar 11:33

’Hırsız Kapanı’ uygulamasında yakalanan 14 zanlıdan 9’u tutuklandı

Bartın İl Jandarma Komutanlığı tarafından ’Hırsız Kapanı’ uygulaması kapsamında yakalanan 14 kişiden 9’u tutuklanarak cezaevine gönderildi.

'Hırsız Kapanı' uygulamasında yakalanan 14 zanlıdan 9'u tutuklandı
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Bartın İl Jandarma Komutanlığı tarafından ’Hırsız Kapanı’ uygulaması kapsamında yakalanan 14 kişiden 9’u tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bartın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Türkiye genelinde, aranan şahısların yakalanması maksadıyla icra edilen ‘Hırsız Kapan’ uygulaması’ kapsamında şafak operasyonu düzenlendi. 87 personelin katılımıyla 28 adreste sabahın erken saatlerinde yapılan aramalarda çeşitli suçlardan haklarında yakalama kararı bulunan 14 şüpheli yakalandı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye çıkartılan şahıslardan 9’u tutuklanarak Bartın Kapalı Cezaevine gönderildi.
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