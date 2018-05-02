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02 Mayıs 2018 Çarşamba 09:33

Hırsız, misafirleri ayakkabısız bıraktı

Adana’da bir apartmana girip kapı önlerindeki ayakkabıları çalarak misafirleri ayakkabısız bırakan hırsız, polis tarafından yakalandı.Hırsızlık olayı, merkez Çukurova ilçesi Yurt Mahallesi’ndeki Müzeyyen Özcan Apartmanı’nda meydana...

Hırsız, misafirleri ayakkabısız bıraktı
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Adana’da bir apartmana girip kapı önlerindeki ayakkabıları çalarak misafirleri ayakkabısız bırakan hırsız, polis tarafından yakalandı.

Hırsızlık olayı, merkez Çukurova ilçesi Yurt Mahallesi’ndeki Müzeyyen Özcan Apartmanı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 26 Nisan günü apartmanda oturan Yardagül Şeker’e misafir geldi. Şeker, misafirlerini uğurlarken hem kendi ayakkabısının hem de misafirlerinin ayakkabısının olmadığını gördü. Aynı apartmanda 1. katta oturan Hasan Topal’a ait ayakkabıların da olmadığını fark eden vatandaşlar, durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis güvenlik kamerasını incelediğinde apartmana bir poşetle giren şahsın hırsızlıktan suç kaydı bulunan ve uyuşturucu temin etmek için hırsızlık yapan Serhan Y. (37) olduğunu belirledi.

Polis zanlıyı yakalamak için çalışma başlatırken, ayakkabısız kalan misafirler yakınlarının getirdiği ayakkabılarla evlerine döndü. Polis tarafından yakalanan şahsın uyuşturucu almak için ayakkabı çaldığını söylediği öğrenildi. Zanlı sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.
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