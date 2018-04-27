ASAYİŞ:
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27 Nisan 2018 Cuma 10:51

Hırsız reddetti, avukat ablası ’kardeşim’ dedi

İstanbul’da 3 gün boyunca girdikleri evlerden yüklü miktarda ziynet eşyası çalan 3 şüpheliden ikisi polis ekipleri tarafından yakalandı. Şüphelilerden cezaevi firarisi olan şahıs, görüntüdekinin kendisini olduğunu reddetti ama avukat ablası, “Görüntülerdeki maalesef kardeşim” diyerek teşhis etti.

Hırsız reddetti, avukat ablası 'kardeşim' dedi
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İstanbul’da 3 gün boyunca girdikleri evlerden yüklü miktarda ziynet eşyası çalan 3 şüpheliden ikisi polis ekipleri tarafından yakalandı. Şüphelilerden cezaevi firarisi olan şahıs, görüntüdekinin kendisini olduğunu reddetti ama avukat ablası, “Görüntülerdeki maalesef kardeşim” diyerek teşhis etti.

Olay, geçtiğimiz aylarda Bayrampaşa’da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 3 şüpheli Emine Ş., Erol K. ve Aytekin S.’nin evini girerek ziynet eşyası çaldı. Olayların ardından güvenlik kamera görüntüleri incelenerek şüphelilerin eşkali ve kimliği tespit edildi. Şüphelilerden Osman K. 20 Mart’ta Bayrampaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Esenler Tuna Mahallesi’nde gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı mahkemece tutuklandı. Firari hırsızların peşine düşen Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri fiziki ve teknik takip sonucu Bulut A.’yı gözaltına aldı. Şubede sorgulanan şüphelinin cezaevi firarisi olduğu ve sahte kimlik kullandığı tespit edildi. Hırsızlık anları ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Şüpheli ’ben değilim’ dedi, ablası ’maalesef o’ dedi

Teşhis için görüntüleri izletilen Bulut A. “Bu ben değilim” diyerek kendisi olduğunu reddetti. Bunun üzerine polis, şüphelinin hukuk fakültesinden yeni mezun olan avukat ablasına ulaştı. Görüntüleri izleyen abla, “O görüntülerdeki şüpheli maalesef benim kardeşim” diyerek kardeşi olduğunu teşhis etti.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Bulut A. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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