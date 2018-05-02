Hırsızlar İŞKUR’un klimalarını çaldı

Bursa’da hırsızlar İŞKUR’un merkez Osmangazi ilçesinde bulunan resmi hizmet binasından 8 adet klima çaldı. Bursa polisi klimaları satın alan 3 kişiyi gözaltına alarak klimaları İŞKUR’a teslim etti.

Bursa’da hırsızlar bu sefer İŞKUR’un merkez Osmangazi ilçesine bağlı Tuzpazarı Mahallesi’ndeki resmi hizmet binasına göz dikti. Alınan bilgiye göre İŞ-KUR binasına ait 8 adet klima çalındı. Yetkililer, hırsızlık olayı sonrası Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği’ne müracatta bulundu. İhbarı değerlendiren ekipler 8 adet çalıntı klimayı satın alan şahısları buldu. Klimaları satın alan E.Ç, Y.Ç, ve K.Ö. polis tarafından gözaltına alınarak ifadelerine başvuruldu.

Bursa Cumhuriyet Savcılığı 3 şahsın ifadelerinin ardından salıverilmesini talep ederken, ekipler tarafından muhafaza altına alınan 8 adet klima ile klimalara ait iç ve dış üniteler İŞKUR yetkililerine teslim edildi.