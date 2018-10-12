ASAYİŞ:
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12 Ekim 2018 Cuma 08:56

Hırsızlar kaçtı polis kovaladı

Adana’da yüklü miktarda para çeken vatandaşları soymak için banka önlerinde bekleyen ve bir vatandaşın silahını çalan 1’i kadın 3 kişi polisin kovalaması sonrasında yakalandı.

Hırsızlar kaçtı polis kovaladı
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Adana’da yüklü miktarda para çeken vatandaşları soymak için banka önlerinde bekleyen ve bir vatandaşın silahını çalan 1’i kadın 3 kişi polisin kovalaması sonrasında yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, olay, Yüreğir ilçesine bağlı Güzelevler Mahallesinde meydana geldi. Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri banka önlerinde bekleyerek yüklü miktarda para çekenleri takip eden soyanlara karşı önlem aldı. Bu arada 1’i kadın 3 kişi bankadan 100 bin lira çeken bir kişiyi takip edip otomobilini terk ettiği anda camı kırarak parayı almak istedi. Ancak vatandaş parasını yanında götürdüğü için zanlılar otomobilde bulunan silahı çaldı. Olay üzerine polis polis zanlıları bulmak için çalışma başlattı. Polis kısa bir süre sonra zanlıları bulup dur ihtarında bulundu. Ancak zanlılar otomobili polisin üzerine sürüp kaçmaya başladı. Polis otomobilin lastiğine ateş etti. Lastik patlasa da zanlılar kaçmaya devam etti. Polis ise otomobile binerek zanlıları kovalamaya başladı. Zanlılar patlak lastikle yaklaşık 20 kilometre kaçarak Seyhan ilçesine bağlı Sarıhamzalı Mahallesi 45017 Sokakta otomobili bırakıp kaçtı. Polis ise kısa sürede olay yerine gelerek zanlıları bulmak için çalışma başlattı. Polis eller tetikte çevredeki bütün evleri, fabrikaları tek tek aradı. Metruk binalarda da arama yapan polisler zanlıları bulamadı. Polis zanlıların kaçarken de otomobilin plakasını değiştirdiğini tespit etti. Polis otomobili çekici ile emniyete götürdü. Polis şimdi her yerde kaçan zanlıları arıyor.
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