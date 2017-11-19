Hırsızlar kısa sürede binlerce liralık telefonu çaldı

Üsküdar’da bir cep telefonu bayiine giren hırsızlar, kısa sürede binlerce liralık cep telefonunu torbaya doldurarak kaçtı.Edinilen bilgiye göre, Ferah Mahallesi Ferah Caddesi üzerinde üç gün önce yaşanan olayda hırsızlar bir telefon bayiine...

Üsküdar’da bir cep telefonu bayiine giren hırsızlar, kısa sürede binlerce liralık cep telefonunu torbaya doldurarak kaçtı.



Loading...

Edinilen bilgiye göre, Ferah Mahallesi Ferah Caddesi üzerinde üç gün önce yaşanan olayda hırsızlar bir telefon bayiine girdi. Kepenkli dükkanın dış camını kırarak boşluktan içeri giren maskeli 3 kişi, saniyeler içerisinde binlerce liralık cep telefonlarını torbaya doldurdu. Dükkandaki çekmeceleri de karıştıran hırsızlar, giderken masanın üzerinde duran dizüstü bilgisayarı da alarak dükkandan çıktı. Hırsızlık anları ise saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.