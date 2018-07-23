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23 Temmuz 2018 Pazartesi 16:26

Hırsızlık şüphelileri ellerindeki fenerlerle yakalandı

Gaziantep’te bir otele giren hırsızlık şüphelisi şahıslar polis ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.

Hırsızlık şüphelileri ellerindeki fenerlerle yakalandı
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Gaziantep’te bir otele giren hırsızlık şüphelisi şahıslar polis ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.

Olay Şehitkamil İlçesi Mücahitler mahallesinde bulunan bir otelde meydana geldi. Polis ekipleri aldıkları bilgiler doğrultusunda ola yyerine intikal etti. Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipleri otelin 3. katında ellerinde el feneri ile dolaşan 2 şüpheli şahsı kovalamaca sonucu suçüstü yakalayarak gözaltına aldı.

Otel içerisinde yapılan incelemelerde, farklı katlarda çok sayıda elektrik kabloları, ses sistemleri, monitör, avize, bilgisayar kasası, aydınlatma lambaları ile hırsızlık amaçlı kullanılan demir kesme makası, kerpeten, maket bıçağı ve demir levye malzemeleri ele geçirildi.

Öte yandan, yakalanan şüpheli şahısların otel içerisinde meydana getirdiği zararın ise yaklaşık olarak 500 bin TL olduğu öğrenildi.

Gözaltına alınan M.G. ve M.A isimli şüpheli şahıslar hakkında gerekli adli işlemler yapıldığı belirtildi.
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