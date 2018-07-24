ASAYİŞ:
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24 Temmuz 2018 Salı 14:05

Hırsızlık şüphelileri kısa sürede yakalandı

Antalya’nın Kepez ilçesinde bir evden hırsızlık yapan 2 kişi 1,5 saatte yakalandı.

Hırsızlık şüphelileri kısa sürede yakalandı
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Antalya’nın Kepez ilçesinde bir evden hırsızlık yapan 2 kişi 1,5 saatte yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, dün saat 17.00 sıralarında Kepez’in Düdenbaşı Mahallesi’nde A.K.’ye ait eve giren iki kişi 1 televizyon, 1 bilgisayar kasası ve monitörü, 2 adet saat, 1 adet ayakkabı çalarak kaçtı. Olayın ardından çalışma başlatan Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü görevlileri hırsızlık olayını 12 ayrı suç kaydı olan A.D. ile 6 ayrı suç kaydı olan H.B.’nin gerçekleştirdiğini belirledi. A.D. ve H.B. yaklaşık 1,5 saat sonra yakalandı. Şüphelilerin çaldıkları malzemeler ise A.K.’ye teslim edildi.
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