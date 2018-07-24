Antalya’nın Kepez ilçesinde bir evden hırsızlık yapan 2 kişi 1,5 saatte yakalandı.Edinilen bilgiye göre, dün saat 17.00 sıralarında Kepez’in Düdenbaşı Mahallesi’nde A.K.’ye ait eve giren iki kişi 1 televizyon, 1 bilgisayar kasası ve monitörü, 2 adet saat, 1 adet ayakkabı çalarak kaçtı. Olayın ardından çalışma başlatan Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü görevlileri hırsızlık olayını 12 ayrı suç kaydı olan A.D. ile 6 ayrı suç kaydı olan H.B.’nin gerçekleştirdiğini belirledi. A.D. ve H.B. yaklaşık 1,5 saat sonra yakalandı. Şüphelilerin çaldıkları malzemeler ise A.K.’ye teslim edildi.
Hırsızlık şüphelileri kısa sürede yakalandı
Antalya’nın Kepez ilçesinde bir evden hırsızlık yapan 2 kişi 1,5 saatte yakalandı.