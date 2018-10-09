Hırsızlık şüphelisi cezaevinde çıktı

Antalya’nın Aksu ilçesinde polis ve jandarmanın sorumluluk bölgelerinde iki gün arayla hırsızlık olayına karışan şüphelinin cezaevinde olduğu tespit edildi.

Antalya’nın Aksu ilçesinde polis ve jandarmanın sorumluluk bölgelerinde iki gün arayla hırsızlık olayına karışan şüphelinin cezaevinde olduğu tespit edildi.

Olay, Aksu ilçesi Fettahlı Mahallesi’nde bulunan Recep G.’ye ait evde meydana geldi. Evinde bulunan bin TL paranın yerinde olmadığını gören Recep G., durumu İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine bildirdi. Olay yerine kısa sürede gelen ekipler, olay yeri incelemesinin ardından evden ayrıldı. Jandarma ekipleri, bir başka mahallenin polis bölgesine ait alanda da 2 gün önce hırsızlık yapıldığı bilgisine ulaştı. Polis ekiplerinin yakaladığı şahısların fotoğraflarına ve bilgisine ulaşan ekipler, yakalanan şahısların fotoğraflarını şüpheliyi gördüğünü söyleyen mahalleliye gösterdi.

Mahallede yaşayan görgü tanığının şüpheli Z.A.’yı tespit etmesinin ardından hareke geçen jandarma ekipleri, 2 gün önce tutuklanarak cezaevine gönderilen Z.A. hakkında dosya hazırlayarak savcılığa gönderildi.