ASAYİŞ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

25 Nisan 2018 Çarşamba 12:13

Hırsızlık yaparken güvenlik kamerasına yakalandılar

Sakarya’nın Adapazarı ve Serdivan ilçesinde kiraladıkları araçla hırsızlık yapan 3 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, hırsızlık anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.Edinilen bilgiye göre, Adapazarı ve Serdivan ilçelerinde...

Hırsızlık yaparken güvenlik kamerasına yakalandılar
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Sakarya’nın Adapazarı ve Serdivan ilçesinde kiraladıkları araçla hırsızlık yapan 3 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, hırsızlık anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Adapazarı ve Serdivan ilçelerinde kiraladıkları araçla iki ayrı iş yerinden hırsızlık yapan Y.D, O.O. ve H.S. isimli şüpheliler Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptıkları uygulamada kiraladıkları araçla durdurulmak istendi. Dur ihtarına uymayan şüpheliler kaçmaya başladı. Şahıslar kovalamaca sonucunda yakalanarak gözaltına alındı.

Polis ekipleri kiraladıkları araçta yaptıkları incelemede çok sayıda bozuk para, marketlerden çalınan gıda maddeleri ve içime hazır 2 adet bonzai ele geçirdi. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan hırsızlık anı ise güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde şüpheliler rahat hareketleriyle hırsızlık yapması gözüküyor.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku