ASAYİŞ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

27 Nisan 2018 Cuma 17:20

“Hırsızlık yapmadan duramıyorum” diyen hırsız yakalandı

Ankara’da yürürken telefonla konuşan vatandaşların telefonlarını çalan 2 hırsız suçüstü yakalandı. Yakalanan şahıslardan birinin sorgusunda, “Yankesicilik yapmadan duramıyorum” dediği öğrenildi.Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş...

'Hırsızlık yapmadan duramıyorum” diyen hırsız yakalandı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Ankara’da yürürken telefonla konuşan vatandaşların telefonlarını çalan 2 hırsız suçüstü yakalandı. Yakalanan şahıslardan birinin sorgusunda, “Yankesicilik yapmadan duramıyorum” dediği öğrenildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, Altındağ ilçesinden gelen “Büfede alışveriş yaparken telefonum çalındı” ve “Cadde üzerinde yürürken telefon ile konuşuyordum ve bir anda telefonum çalındı” ihbarları üzerine iki ayrı çalışma başlattı. Öncelikle büfeye ait kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, hırsızların iki kişi olduğunu tespit etti. Yapılan tespit sonucunda Erdoğan E. isimli şüphelinin başka bir suçtan cezaevinde olduğu anlaşıldı. Diğer şüpheli Ümmet B. ise, polis tarafından şafak vakti düzenlenen operasyonla kıskıvrak yakalandı. Ümmet B.’nin emniyetteki ifadesinde, “Yankesicilik yapmadan duramıyorum” dediği öğrenildi.

Telefonu çaldı, yoldan geçen bir aracı durdurup kaçtı

Yankesicilik Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, “Cadde üzerinde yürürken telefon ile konuşuyordum ve bir anda telefonum çalındı” ihbarı üzerine Aydınlıkevler bölgesinde gerçekleştirdiği güvenlik kamerası incelemeleri sonucunda şahsın telefonu çaldıktan sonra bir araca binerek kaçtığını tespit etti. Ekipler, yaptıkları inceleme sonucunda araç sürücüsünü tespit etti. Araç sürücüsü ise suçsuz olduğunu belirterek, aracını tanımadığı birinin durdurduğunu ve yardım istediğini söyledi. Bunun üzerine araç sürücüsüne gösterilen fotoğraf ile zanlının Yavuz K. olduğu tespit edildi. Yavuz K., ekiplerin şafak vakti düzenlediği operasyon ile kıskıvrak yakalandı.

Yakalanan Ümmet B. ve Yavuz K., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku