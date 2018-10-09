Hırsızlık yaptığı iş yerlerinin kamera kayıt cihazını da çalan şahıs tutuklandı

Samsun’da kapısını kırdıkları 2 ayrı iş yerinden çelik para kasası, sigara ve dizüstü bilgisayar çalıp ayrıca her iki iş yerinin güvenlik kamerası kayıt cihazını da çalan hırsız, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Samsun’da kapısını kırdıkları 2 ayrı iş yerinden çelik para kasası, sigara ve dizüstü bilgisayar çalıp ayrıca her iki iş yerinin güvenlik kamerası kayıt cihazını da çalan hırsız, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, Samsun’un İlkadım ilçesinin Kazımkarabekir Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, geceleyin marketin kapısını kırarak içeri giren hırsızlar, içinde 10 bin lira para bulunan çelik para kasası ile marketten yaklaşık 20-25 bin lira değerindeki sigaraları çaldı. Hırsızlar iş yerinin güvenlik kamerası kayıt cihazını da çaldı. Aynı mahallede bir lokantanın kapısını kırarak içeri giren hırsızlar buradan da 1 adet dizüstü bilgisayar ile yakalanmamak için iş yerinin güvenlik kamerası kayıt cihazını çaldı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Bürosu ekipleri yaptıkları araştırma sonucu her iki hırsızlık olayını gerçekleştiren şahsın Ş.T. (26) olduğunu tespit etti. Yakalanan Ş.T. gözaltına alındı. Ş.T. ile birlikte hırsızlık yapan bir kişinin ise bir süre önce başka suçtan cezaevine girdiği öğrenildi.

Polisteki sorgusu tamamlanan Ş.T., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren Ş.T., her iki hırsızlık olayından da ayrı ayrı tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.