ASAYİŞ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

09 Ekim 2018 Salı 18:11

Hırsızlık yaptığı iş yerlerinin kamera kayıt cihazını da çalan şahıs tutuklandı

Samsun’da kapısını kırdıkları 2 ayrı iş yerinden çelik para kasası, sigara ve dizüstü bilgisayar çalıp ayrıca her iki iş yerinin güvenlik kamerası kayıt cihazını da çalan hırsız, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Hırsızlık yaptığı iş yerlerinin kamera kayıt cihazını da çalan şahıs tutuklandı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Samsun’da kapısını kırdıkları 2 ayrı iş yerinden çelik para kasası, sigara ve dizüstü bilgisayar çalıp ayrıca her iki iş yerinin güvenlik kamerası kayıt cihazını da çalan hırsız, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, Samsun’un İlkadım ilçesinin Kazımkarabekir Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, geceleyin marketin kapısını kırarak içeri giren hırsızlar, içinde 10 bin lira para bulunan çelik para kasası ile marketten yaklaşık 20-25 bin lira değerindeki sigaraları çaldı. Hırsızlar iş yerinin güvenlik kamerası kayıt cihazını da çaldı. Aynı mahallede bir lokantanın kapısını kırarak içeri giren hırsızlar buradan da 1 adet dizüstü bilgisayar ile yakalanmamak için iş yerinin güvenlik kamerası kayıt cihazını çaldı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Bürosu ekipleri yaptıkları araştırma sonucu her iki hırsızlık olayını gerçekleştiren şahsın Ş.T. (26) olduğunu tespit etti. Yakalanan Ş.T. gözaltına alındı. Ş.T. ile birlikte hırsızlık yapan bir kişinin ise bir süre önce başka suçtan cezaevine girdiği öğrenildi.

Polisteki sorgusu tamamlanan Ş.T., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren Ş.T., her iki hırsızlık olayından da ayrı ayrı tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Battalgazi İlçesini İhya Etti Malatya Vakıflar...
Yeşilyurt'ta ‘Savunma Sanayi Ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi' Kuruluyor Yeşilyurt’ta ‘Savunma...
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık
banner499
banner529


Haberi Oku