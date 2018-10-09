Hırsızlık yaptıkları iş yerlerinin güvenlik kamerası kayıt cihazını da çaldılar

Samsun’da kapısını kırdıkları 2 ayrı iş yerinden çelik para kasası, sigara ve labtop bilgisayar çalan hırsızların iş yerlerinin güvenlik kamerası kayıt cihazlarını da çaldıkları ortaya çıktı. Yakalanan şahıs adliyeye sevk edildi.

Olay, Samsun’un İlkadım ilçesinin Kazımkarabekir Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, geceleyin marketin kapısını kırarak içeri giren hırsızlar, içinde 10 bin lira para bulunan çelik para kasası ile marketten yaklaşık 20-25 bin lira değerindeki sigaraları çaldılar. Hırsızlar iş yerinin güvenlik kamerası kayıt cihazını da çaldılar. Aynı mahallede bir lokantanın kapısını kırarak içeri giren hırsızlar buradan da 1 adet laptop bilgisayar ile iş yerinin güvenlik kamerası kayıt cihazını çaldılar. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Bürosu ekipleri yaptıkları araştırma sonucu her iki hırsızlık olayını gerçekleştiren şahsın Ş.T.(26) olduğunu tespit etti. Yakalanan Ş.T. gözaltına alınırken, Ş.T. ile birlikte hırsızlık yapan bir kişinin bir süre önce yakalanarak başka suçtan cezaevine girdiği öğrenildi. Polisteki sorgusu tamamlanan Ş.T., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.