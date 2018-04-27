Hızını alamayan otomobil park halindeki araçlara çarptı

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde seyir halindeki bir otomobil, park halinde bulunan 4 araca çarparak maddi hasara sebep oldu. Kazaya sebep olan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde seyir halindeki bir otomobil, park halinde bulunan 4 araca çarparak maddi hasara sebep oldu. Kazaya sebep olan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Kaza, sabah saat 08.00 sıralarında Alaşehir Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sürücüsü henüz tespit edilemeyen 34 ACT 249 plakalı otomobil, yolun sağında park halinde bulunan bir araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle arka arkaya bulunan 3 araç daha zincirleme olarak çarpıştı. Kazada 34 ACT 249 plakalı otomobil sürücüsü yaralandı. Gürültüye uyanan mahalle sakinleri gördükleri manzara karşısında şaşkınlarını gizleyemedi. Kazaya sebep olan 34 ACT 249 plakalı otomobilin yaralı sürücüsü, olay yerine çağrılan 112 acil servis ambulansıyla Alaşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza sonrası hurdaya dönen araçların görüntüsü çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.