Hızla giden bisikletli araca çarptı

Amasya’da hızla ilerleyen bisiklet araca çarptı. Aracın camının kırılması ile başı camdan içeri giren genç yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, yolda ilerleyen bisikletli genç, Hakimiyet Kavşağı’na yaklaştığı esnada daha da hızlandı. O sırada yola çıkan hafif ticari aracı fark etmesine rağmen duramayan 16 yaşındaki Efe Mesut A., aracın camına çarptı. Başı camın kırılması ile araçtan içeri giren genç kazayı ucuz atlattı. Daha sonra toparlanan Efe Mesut A.’nın başına gelen o anlar çevredeki bir güvenlik kamerası tarafındaki kaydedildi.

Olay anını anlatan lise 10. sınıf öğrencisi Efe Mesut A., “Yokuş aşağıya iniyordum, hızlıydım. Sağa doğru döndüm. Tam virajı alırken önüme araba çıktı. Duramadım, cama vurdum. Kafam içeri girdi. Geri dışarı düştüm. Çağrılan ambulansla hastaneye götürdüler. Kafama 5 dikiş atıldı. Biraz da çizik var” dedi.

"Her zaman takıyordum ama o gün bir ihmale geldi"

Genelde kullandığı kaskı kazanın yaşandığı gün takmayı ihmal ettiğine değinip bisiklet ve motosikletlilere tavsiyelerde bulunan Efe Mesut A., “Kaskım yoktu. Aslında her zaman takıyordum ama o gün bir ihmale geldi. Taksaydım belki yara almadan bile kurtulabilirdim. Kask çok önemli. Kask taksınlar, bütün güvenlik önlemlerini alsınlar” diye konuştu.