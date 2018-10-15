ASAYİŞ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

15 Ekim 2018 Pazartesi 10:02

Hükümlü polisten kaçamadı

Adana’da başta dolandırıcılık olmak üzere 3 ayrı suçtan 10 yıl 11 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezası olan hükümlü yakalandı.

Hükümlü polisten kaçamadı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Adana’da başta dolandırıcılık olmak üzere 3 ayrı suçtan 10 yıl 11 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezası olan hükümlü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, olay, merkez Seyhan ilçesi Obalar Caddesinde meydana geldi. Nusret G. başta dolandırıcılık olmak üzere 3 ayrı suçtan 10 yıl 11 ay 25 gün hapis cezası aldı. Ceza alınca aranması çıkan hükümlünün Obalar Caddesinde olduğunu belirleyen Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Araştırma Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Adrese baskın yapan polis hükümlüyü yakaladı. Nusret G. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildikten sonra cezaevine teslim edildi.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Battalgazi İlçesini İhya Etti Malatya Vakıflar...
Yeşilyurt'ta ‘Savunma Sanayi Ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi' Kuruluyor Yeşilyurt’ta ‘Savunma...
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık
banner499
banner529


Haberi Oku