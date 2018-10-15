Hükümlü polisten kaçamadı

Adana’da başta dolandırıcılık olmak üzere 3 ayrı suçtan 10 yıl 11 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezası olan hükümlü yakalandı.

Adana’da başta dolandırıcılık olmak üzere 3 ayrı suçtan 10 yıl 11 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezası olan hükümlü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, olay, merkez Seyhan ilçesi Obalar Caddesinde meydana geldi. Nusret G. başta dolandırıcılık olmak üzere 3 ayrı suçtan 10 yıl 11 ay 25 gün hapis cezası aldı. Ceza alınca aranması çıkan hükümlünün Obalar Caddesinde olduğunu belirleyen Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Araştırma Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Adrese baskın yapan polis hükümlüyü yakaladı. Nusret G. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildikten sonra cezaevine teslim edildi.