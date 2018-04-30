Humus’ta hava saldırısı: 11 ölü, 40 yaralı

Suriye’nin Humus kentinde Rus savaş uçakları ve Suriye rejimi tarafından düzenlenen saldırıda 11 kişinin hayatını kaybettiği ve en az 40 kişinin yaralandığı belirtildi.

Suriye’nin Humus kentinde Rus savaş uçakları ve Suriye rejimi tarafından düzenlenen saldırıda 11 kişinin hayatını kaybettiği ve en az 40 kişinin yaralandığı belirtildi.

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