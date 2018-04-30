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30 Nisan 2018 Pazartesi 19:09

Humus’taki hava saldırısında ölü sayısı 18’e yükseldi

Suriye’nin Humus kentinde Rus savaş uçakları ve Suriye rejimi tarafından düzenlenen saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 11’den 18’e yükseldi.

Humus'taki hava saldırısında ölü sayısı 18'e yükseldi
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Suriye’nin Humus kentinde Rus savaş uçakları ve Suriye rejimi tarafından düzenlenen saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 11’den 18’e yükseldi.

Beşar Esad rejimini destekleyen Rus savaş uçaklarının, Suriye’nin Humus kentinin Rasten ilçesinde sivilleri hedef aldığı saldırıda ölü sayısı 11’den 18’e yükseldi. Aralarında kadın ve çocukların da olduğu 55 kişinin yaralandığı saldırı sonucu bölgede büyük hasar oluştu.
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