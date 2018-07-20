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20 Temmuz 2018 Cuma 18:14

Hurdalık alanda çıkan yangın kontrol altında

İzmir’in Aliağa ilçesinde hurdalık alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesi ile makilik alana sıçramadan kontrol altına alındı.Edinilen bilgiye göre, Aliağa Yeni Sanayi Sitesinin yanında bulunan hurdalık alanda henüz belirlenemeyen bir...

Hurdalık alanda çıkan yangın kontrol altında
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İzmir’in Aliağa ilçesinde hurdalık alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesi ile makilik alana sıçramadan kontrol altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Aliağa Yeni Sanayi Sitesinin yanında bulunan hurdalık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın, kısa sürede geniş bir alana yayılınca durum itfaiye ekiplerine bildirildi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler yangına müdahale ederken, yangının hurdalık alanın yanında bulunan makilik araziye sıçramaması için uğraş verildi. Yangını söndüren ekipler, soğutma çalışması yapıyor.
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