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27 Nisan 2018 Cuma 21:50

Hurdaya dönen araçtan burunları kanamadan çıktılar

Konya’nın Kulu ilçesinde kontrolden çıkarak şarampole yuvarlanan ve hurdaya dönen araçtaki 2 kişi kazadan yara almadan kurtuldu.Kaza, saat 19.45 sıralarında Kulu ilçesi Çiçek Kent Evleri yakınında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ilçe...

Hurdaya dönen araçtan burunları kanamadan çıktılar
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Konya’nın Kulu ilçesinde kontrolden çıkarak şarampole yuvarlanan ve hurdaya dönen araçtaki 2 kişi kazadan yara almadan kurtuldu.

Kaza, saat 19.45 sıralarında Kulu ilçesi Çiçek Kent Evleri yakınında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ilçe merkezinden makas istikametine seyir halinde olan Sedat Ç. idaresindeki 42 CGP 56 plakalı otomobil iddiaya göre aşırı hız nedeniyle kontrolden çıkarak şarampole indi. Yol kenarında bulunan bir ağacı kökünden sökerek sürükleyen otomobil yaklaşık 30 metre ilerde bulunan Mustafa U.’ya ait bahçe duvarını da yıkarak durabildi. Kazada sürücü Sedat Ç. ve henüz ismi belirlenemeyen sürücünün eşi olduğunu öğrenilen kişi araçtan yara almadan çıktı. Kazayı gören diğer sürücüler ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık Ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri çifti kontrol ederek olay yerinden ayrıldı.

Kaza esnasında otomobilin tekerleğinin yerinden kopması dikkat çekti. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
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