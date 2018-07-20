Hurdaya dönen araçtan sağ kurtuldu

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde yoldan çıkan otomobil taklalar atarak bir evin bahçesine uçtu. Hurdaya dönen araçta sürücü yaralı kurtuldu.
Kaza, D-110 Karayolu üzeri Kadıköy Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Keşan’dan Malkara istikametine seyreden Erdinç Keski yönetimindeki 59 AAG 980 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı.
Taklalar atan araç beton duvarı aşarak, evin bahçesine devrildi. Sürücü Erdinç Keski, hurdaya dönen araçtan yaralı olarak çıkarılarak, amubulansla Malkara Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.Keski’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.