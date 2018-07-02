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02 Temmuz 2018 Pazartesi 16:48

İbre 300’e dayandı, kaçınılmaz son geldi

Diyarbakır-Şanlıurfa yolunda seyir halindeki bir motosikletin hız göstergesi 300’e dayandı. Bu sırada önündeki başka bir motosikletli, otomobille çarpışması sonucu dengesini kaybeden motosiklet sürücüsü, metrelerce sürüklendiği kazada feci şekilde can verdi.

İbre 300'e dayandı, kaçınılmaz son geldi
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Diyarbakır-Şanlıurfa yolunda seyir halindeki bir motosikletin hız göstergesi 300’e dayandı. Bu sırada önündeki başka bir motosikletli, otomobille çarpışması sonucu dengesini kaybeden motosiklet sürücüsü, metrelerce sürüklendiği kazada feci şekilde can verdi.

Olay, önceki gün Diyarbakır-Şanlıurfa yolunda meydana geldi. Bir grup motosikletli, otobanda araçlarının gazını sona vererek ölüme davetiye çıkardı. Bu sırada bir motosiklet sürücüsünün hız göstergesi, saatte 298 kilometreyi gördü. Önüne çıkan başka bir motosikletli nedeniyle hızını düşüren sürücü, otobüsü geçtiği sırada, başka bir motosikletlinin otomobille çarpışması nedeniyle dengesini kaybedip yüzlerce metre savruldu. Kazanın ardından sağlık ve güvenlik görevlileri olay yerine geldi. Güvenlik görevlileri, motosiklet sürücüsünün kafası ve ayaklarının gövdesinden kopup yola savrulduğunu görünce şoka girdi.

Öte yandan sürücünün 298 kilometre hıza çıkması kask kamerasına yansıdı.

Olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.
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