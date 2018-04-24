İç mimar evini uyuşturucu yetiştirmek için seraya çevirmiş

ANKARA (İHA) – Ankara’da uyuşturucu yetiştirmek için evini seraya çeviren iç mimar ve kız arkadaşı, polisin düzenlediği operasyonla yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Çankaya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Bayraktar Mahallesi Suna Sokak’ta iç mimar E.Ş.’nin ikametinde uyuşturucu yetiştirdiği ve yine ikametinde satışını yaptığı bilgisi üzerine şüpheliyi takibe aldı. Yapılan fiziki takibin ardından şüpheli E.Ş. ile kız arkadaşı Ö.B.A. evden çıkarken yakalandı. Şahıslar üzerinde yapılan aramada kavanoz içerisinde daralı ağırlığı 30 gram gelen marijuana bitkisi ele geçirildi. Evde yapılan aramada ise iki oda, bir salondan oluşan ikametin bir odasının uyuşturucu madde yetiştirmeye elverişli hale getirildiği, oda içerisinde havalandırma sistemi, ısı nem ölçer cihazı, bitki yetiştirmek için özel yetiştirme lambası, sıvı bitki besleyici, zaman ayarlı priz olduğu belirlendi. Aynı odada 5 saksı içerisinde 5 kök yaklaşık 2.5 metre boyunda marijuana bitkisi, bir saksı içerisinde yaklaşık 1.5 metre boyunda marijuana bitkisi, bir saksı içerisinde yaklaşık 1 metre boyunda 1 kök marijuana bitkisi ele geçirildi. Evin diğer odasında ise gardırop içerisine gizlenmiş ayrı havalandırma ve ısı sistemi bulunan 8 ayrı saksı içerisinde yaklaşık 20 cm uzunluğunda 8 kök marijuana bitkisi bulundu. Evde ayrıca 1 adet cam kavanozda toplam daralı ağırlığı 30 gram gelen, 3 adet cam kavanoz içerisinde toplam daralı ağırlığı 20 gram gelen, gazete kağıdına sarılı vaziyette 75 gram, 5 adet kilitli poşet içerisinde 50 gram gelen marijuana bitkisi ve 1 adet dijital terazi, 1 adet tabanca, silaha ait şarjör ve 2 adet 9 mm fişek, 1 adet havalandırma aydınlatma projektörü ve çok sayıda kilitli poşet ele geçirildi.