ASAYİŞ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

02 Temmuz 2018 Pazartesi 10:45

İçişleri Bakanlığı: “Son 1 haftada 36 terörist etkisiz hale getirildi”

İçişleri Bakanlığı, son bir hafta içerisinde yurt içinde gerçekleştirilen operasyonlarda 36 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

İçişleri Bakanlığı: 'Son 1 haftada 36 terörist etkisiz hale getirildi”
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

İçişleri Bakanlığı, son bir hafta içerisinde yurt içinde gerçekleştirilen operasyonlarda 36 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

İçişleri Bakanlığı’ndan, 25 Haziran - 02 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilen operasyonlara ilişkin yapılan açıklamaya göre, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH), Jandarma Komando Birlikleri ile iç güvenlik operasyonları çerçevesinde Türk Silahlı Kuvvetleri’nin hava ve kara unsurlarınca gerçekleştirilen bin 363 operasyon sonucu terör örgütlerine yardım ve yataklık yaptığı, örgütlerle irtibatlı olduğu değerlendirilen 985 terör, 2 bin 805 uyuşturucu ve kaçakçılık suçlarından ve 66 düzensiz göçle mücadele kapsamında olmak üzere toplam 3 bin 856 kişi gözaltına alındı.

Son bir haftada yurt içinde toplam 36 terörist etkisiz hale getirildi. Yapılan operasyonlar neticesinde; Mardin ve Şırnak’ta 2 sığınak, barınak ve mağara kullanılamaz hale getirildi. 19’u ağır ve uzun namlulu toplam 28 silah, 18 adet el bombası ve 3 bin 554 adet muhtelif mühimmat, 74 kilogram patlayıcı madde ele geçirilirken 11 adet El Yapımı Patlayıcı imha edildi.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku