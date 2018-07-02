İçişleri Bakanlığı: “Son 1 haftada 36 terörist etkisiz hale getirildi”

İçişleri Bakanlığı, son bir hafta içerisinde yurt içinde gerçekleştirilen operasyonlarda 36 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

İçişleri Bakanlığı’ndan, 25 Haziran - 02 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilen operasyonlara ilişkin yapılan açıklamaya göre, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH), Jandarma Komando Birlikleri ile iç güvenlik operasyonları çerçevesinde Türk Silahlı Kuvvetleri’nin hava ve kara unsurlarınca gerçekleştirilen bin 363 operasyon sonucu terör örgütlerine yardım ve yataklık yaptığı, örgütlerle irtibatlı olduğu değerlendirilen 985 terör, 2 bin 805 uyuşturucu ve kaçakçılık suçlarından ve 66 düzensiz göçle mücadele kapsamında olmak üzere toplam 3 bin 856 kişi gözaltına alındı.

Son bir haftada yurt içinde toplam 36 terörist etkisiz hale getirildi. Yapılan operasyonlar neticesinde; Mardin ve Şırnak’ta 2 sığınak, barınak ve mağara kullanılamaz hale getirildi. 19’u ağır ve uzun namlulu toplam 28 silah, 18 adet el bombası ve 3 bin 554 adet muhtelif mühimmat, 74 kilogram patlayıcı madde ele geçirilirken 11 adet El Yapımı Patlayıcı imha edildi.