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09 Ekim 2018 Salı 08:00

İçişleri Bakanlığı:"PKK/KCK terör örgütünün deşifresine ve faaliyetlerinin engellenmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında; başlayan operasyonlarda; 8 ilde toplam 90 şahıs gözaltına alındı"

İçişleri Bakanlığı, PKK/KCK terör örgütünün deşifresine ve faaliyetlerinin engellenmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında; başlayan operasyonlarda; 8 ilde toplam 90 şahıs gözaltına alındığını açıkladı.

İçişleri Bakanlığı:'PKK/KCK terör örgütünün deşifresine ve faaliyetlerinin engellenmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında; başlayan operasyonlarda; 8 ilde toplam 90 şahıs gözaltına alındı'
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İçişleri Bakanlığı, PKK/KCK terör örgütünün deşifresine ve faaliyetlerinin engellenmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında; başlayan operasyonlarda; 8 ilde toplam 90 şahıs gözaltına alındığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, PKK/KCK terör örgütünün deşifresine ve faaliyetlerinin engellenmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında; 09.10.2018 günü saat 01:00’de başlayan operasyonlarda; Diyarbakır ilinde * 80* şahıs,İstanbul ilinde 3 şahıs,Van ilinde 2 şahıs, Şırnak ilinde 1 şahıs, Şanlıurfa ilinde 1 şahıs,Batman ilinde 1 şahıs,

Mersin ilinde 1 şahıs,Mardin ilinde 1 şahıs, olmak üzere 8 ilde toplam 90 şahıs gözaltına alındı. Şüphelilerin ikametlerinde çok sayıda yasaklı kitap, örgütsel döküman, dijital materyal ele geçirildiği belirtilerek operasyonların devam ettiği bildirildi.
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