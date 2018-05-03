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03 Mayıs 2018 Perşembe 11:09

İdlib’in kuzeyinde Dana kasabasında patlama: 4 ölü, 3 yaralı

İdlib’in Kuzeyinde Dana kasabasında meydana gelen patlamada 4 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.Uluslararası yardım kuruluşu IRC’nin bulunduğu binanın önüne yerleştirilen bombanın patlamasıyla biri güvenlik görevlisi olmak...

İdlib'in kuzeyinde Dana kasabasında patlama: 4 ölü, 3 yaralı
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İdlib’in Kuzeyinde Dana kasabasında meydana gelen patlamada 4 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.

Uluslararası yardım kuruluşu IRC’nin bulunduğu binanın önüne yerleştirilen bombanın patlamasıyla biri güvenlik görevlisi olmak üzere 4 kişinin hayatını kaybettiği, 3 kişinin de yaralandığı bildirildi.

İdlib civarında son bir aydır bombalı saldırı ve patlamaların meydana gelmesine dikkat çekilerek, DEAŞ gibi terör örgütlerinin halka korku sarmak istediği iddia edildi. Bombalı patlamayı henüz üstlenen olmadı.
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